Gençler yeni sezonu 11 Ağustos’ta açıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını tesislerinde gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı- siyahlı ekibin 2020- 2021 sezonu kamp programı belli oldu. İlhan Cavcav Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak başkent ekibi, aynı gün akşam saatlerinde ilk antrenmanına çıkacak. Çalışmalarını Ankara'da sürdürecek Gençlerbirliği, sezona tesislerinde hazırlanacak.Öte yandan Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu gönderdi. Gençlerbirliği kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 swezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.