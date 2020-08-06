Ligin ismi başkentten olsun

MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Arif Peçenek'
isminin verilmesini talep etti. Ankaragücü Spor Kulübü, kuruluşunun 110. yılında TFF Süper Lig'de mücadele edecek olmasına dikkat çekerek, ligde mücadele edecek takımlar arasında en köklü dördüncü kulüp olma özelliğine dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmiş sezonlarda lige Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav, Lefter Küçükandonyadis ve Cemil Usta
'nın isimlerinin verildiği hatırlatılıp, 2020-2021 futbol sezonuna da Arif Peçenek isminin verilmesini önerdi.
İNEK KARŞILIĞI TRANSFER
1979 yılında ''İnek karşılığında transfer''
olan Peçenek, o günleri
şöyle anlattı: "19 yaşındayken
Güneşspor'dan Ankaragücü'ne
transferimde eski başkan Avni
Bulduk beni çağırarak, Altay ile
Şekerspor'un tekliflerini iletti.
Bir muhabir de, Bulduk'a, 'Böyle
yetenekli kaleciyi bedava vermezsin.
Ne kadar para aldın?' diye sormuş.
Avni Ağabey de 'Bir inek aldım, Arif'i verdim'
demiş. Ertesi gün
manşet oldu. Rakip taraftarlar maçlarda
inek sesi çıkarıyordu. Bunlar
beni kamçıladı. Bana normalden
fazla çalışmam gerektiğini öğretti."
NEDEN ARİF PEÇENEK?
*Arıf Peçenek;
MKE Ankaragücü, İstanbulspor A.Ş ve Adana Demir'de kaleci olarak profesyonel futbol oynamıştır. Sekiz kez A Milli Takım, İki kez U18 Milli ve bir kez de Ümit Milli Takım forması giyen Arif Peçenek, 1996 yılında antrenörlüğe Vanspor'da başlamış sırası ile Beypazarı, Türk Telekomspor, Körfez Belediyespor, Şekerspor ve Kızılcahamam Belediyespor'da teknik direktör, MKE Ankaragücü'nde ise Gençlik Geliştirme Sorumlusu
görevlerinde bulundu.
* 2008
yılında UEFA tarafından Robin Russell yönetiminde verilen UEFA TUTOR Antrenör Eğitimcisi Lisansı'nı almaya hak kazanan Arif Peçenek, sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından birçok kez görevlendirilerek "Teknik Direktör Eğitimi" kurslarında ders vermiş ve seminerlerde konuşmacı olarak yer aldı.
* Arıf Peçenek, teknik adamlık yükümlülüklerinin yanı sıra, 2000 yılından vefatına kadar Turgay Şeren'in başkanlığında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Ayrıca, 2008 yılında Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüttü.
*Karıyerı
boyunca futbolun değerlerini öne çıkaran mütevazı kişiliği ile anılan Arif Peçenek, 2012- 2013 futbol sezonunda TFF 1. Lig takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı sırada 29 Ocak 2013 tarihinde vefat etmiştir.