Ligin ismi başkentten olsun

MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonunaisminin verilmesini talep etti.Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmiş sezonlarda lige'nın isimlerinin verildiği hatırlatılıp, 2020-2021 futbol sezonuna da Arif Peçenek isminin verilmesini önerdi.1979 yılındaolan Peçenek, o günlerişöyle anlattı: "19 yaşındaykenGüneşspor'dan Ankaragücü'netransferimde eski başkan AvniBulduk beni çağırarak, Altay ileŞekerspor'un tekliflerini iletti.Bir muhabir de, Bulduk'a, 'Böyleyetenekli kaleciyi bedava vermezsin.Ne kadar para aldın?' diye sormuş.Avni Ağabey dedemiş. Ertesi günmanşet oldu. Rakip taraftarlar maçlardainek sesi çıkarıyordu. Bunlarbeni kamçıladı. Bana normaldenfazla çalışmam gerektiğini öğretti."*Arıf PeçenekMKE Ankaragücü, İstanbulspor A.Ş ve Adana Demir'de kaleci olarak profesyonel futbol oynamıştır. Sekiz kez A Milli Takım, İki kez U18 Milli ve bir kez de Ümit Milli Takım forması giyen Arif Peçenek, 1996 yılında antrenörlüğe Vanspor'da başlamış sırası ilegörevlerinde bulundu.yılında UEFA tarafından Robin Russell yönetiminde verilen UEFA TUTOR Antrenör Eğitimcisi Lisansı'nı almaya hak kazanan Arif Peçenek, sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından birçok kez görevlendirilerek "Teknik Direktör Eğitimi" kurslarında ders vermiş ve seminerlerde konuşmacı olarak yer aldı.* Arıf Peçenek, teknik adamlık yükümlülüklerinin yanı sıra, 2000 yılından vefatına kadar Turgay Şeren'in başkanlığında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.*Karıyerıboyunca futbolun değerlerini öne çıkaran mütevazı kişiliği ile anılan Arif Peçenek, 2012- 2013 futbol sezonunda TFF 1. Lig takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı sırada 29 Ocak 2013 tarihinde vefat etmiştir.