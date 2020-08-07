Daha güvenli trafik akışı

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın yalnızca Ankara'da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "İlçemizde 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 55 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 bine yakın insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazanımıza ve bölgeye büyük katkıları olacaktır. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecektir" dedi.