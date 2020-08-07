Kahramankazan-Ankara yolunda çalışmalar tam gaz

Kahramankazan- Ankara arasındaki devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının temeli 18 Ağustos 2017'de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve bölge milletvekilleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde karayolundaki genişletme çalışmalarını yerinde denetlemişti. Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Kahramankazanlıların ve Ankaralıların hizmetine sunulacağını belirten Karaismailoğlu, "Şantiyelerdeki ekip sayıları artırıldı ve hızlı bir şekilde projeye ağırlık vermiş durumdayız" demişti.

3 GİDİŞ 3 GELİŞ OLACAK

28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 370 milyon TL'ye mal olacak proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye'nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli trafik akışı sağlanacak. Trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanması ile akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak