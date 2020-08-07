Keçiören’de Arif Nihat Asya Parkı açıldı

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu olmaksızın sokaklarımızı inceliyor, hizmetlerimizi anında götürüyoruz. Mahallelerimizi kışın kar yağdığında ziyaret ederim. Ben burada otursam aracım eve ulaşır mı, bir hastalık olsa ambulans kapıya kadar gelebilir mi diyerek denetimlerimi aralıksız yaparım" ifadelerini kullandı. Altınok, "Keçiören'in 6'da 5'i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. Biz de insanca yaşam, insanca hayat diyerek kentsel dönüşümü başlattık. Türkiye'de ilk kez kentsel dönüşümün fitilini ateşleyen, gündeme getiren biz olduk" dedi. Keçiören Belediyesi tarafından Esertepe Mahallesinde inşa edilen, içerisinde çocuk oyun alanı ve ağaçlandırma sahası bulunan Arif Nihat Asya Parkı'nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.