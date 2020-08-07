Köse gençlerle bir araya geldi

Belediye Başkanı Murat Köse, Gönül Sofrası'nda gençlerle bir araya geldi. Siyasetten sanata, gündemden yerel yönetimlere kadar birçok konunun ele alındığı buluşmada Başkan Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak'taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençliği olmayan bir ülkede gelecek yoktur. Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse, geleceğimiz de o kadar güvendedir. Sizlere ne kadar iyi olanaklar sunarsak, hem ilçemiz için hem de Türkiye için büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.