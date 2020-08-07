Samet’in gözü süper lig’de

eni ismiyle Ankara Keçiörengücü FK'nin parlayan yıldızı Samet Akaydın,dedi. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde 33 maçta forma giyen ve 3 gol atan genç stoper Samet, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Akaydin, 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'e yeni çıkmalarına rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirirken, her sezona performansının bir önceki sezondan daha iyi olması hedefiyle başladığını kaydetti. Yorucu bir sezon geçirdiklerini söyleyen Samet,diyerek şu ifadeleri kullandı:"GEÇEN SEZON LIGE YABANCIYDIK""PANDEMI döneminden önce bazı talihsizlikler oldu. 10 maç üst üste puan kayıpları yaşandı.Takıma çok inanıyordum ve Play-Off'tan da şampiyon olabileceğimizi düşünüyordum. Nasip değilmiş. Çok güzel bir sezon geçirdik. Kimse bizim bu duruda olacağımıza inanmıyordu. Takım içinde arkadaşlık ortamı olsun, sistem olsun hepsi oturdu. Güzel işler yaptığımıza ve lige güzel bir hava kattığımıza inanıyorum. Yeni hocamız geldi. Geçen sezon lige yabancıydık. Şimdi tecrübe kazandık."BU SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ"BU sezonu ligde iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirten genç futbolcu Samet,Bu sezonda daha iyi olacağıma inanıyorum. Daha çok çalışarak başaracağımızı düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki her zaman Play- Off ya da şampiyonluk olacak. Geçen sende öyleydi bu sene de öyle olacak. İnşallah başarırız diye ümit ediyorum. Her genç futbolcunun istediği gibi hedeflerimden birisi Süper Lig'de oynamak.ifadelerini kullandı.1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonun hazırlıklarına Aktepe Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Tarihinde ilk kez çıktığı TFF 1. Lig'i 50 puan toplayıp sezonu 8. sırada tamamlayan mor-beyazlılar, yeni sezona tesislerinde yaptığı ilk idman ile "Merhaba" dedi. Başkent ekibinde, teknik direktör İlker Püren ilk kez takımın başında antrenmana çıktı. Püren'in yardımcılığına bir dönem Galatasaray forması giyen Altan Aksoy getirildi. Nail Alköse, Ahmet Cingöz, Mustafa İşçelebi ise teknik ekibe katılan diğer isimler oldu.