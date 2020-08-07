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Şehit Kerim Arslan için mevlit

’in Mut ilçesi Sertavul mevkinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma için memleketi ’de okutuldu

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Şehit Kerim Arslan için mevlit
ULAŞTIRMA Er Kerim Arslan'ın Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrimli köyündeki baba ocağında düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Sulakyurt Kaymakam Vekili Saliha Karataş, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Konuklara Kırıkkale Belediyesi tarafından yemek ikramında da bulunulan Mevlid-i Şerif programında, tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. Vali Yunus Sezer, Mevlid-i Şerif programının ardından şehit babası Osman Arslan ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileklerini iletti.
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Şehit Kerim Arslan için mevlit
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