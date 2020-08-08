Aqua parklar hizmete açıldı

KORONAVIRÜS
önlemlerinin hafifletildiği
1 Haziran'dan itibaren
açık ve kapalı yüzme
havuzlarını hizmete açan
Keçiören Belediyesi,
şimdi de Kalaba ve Aktepe
mahallelerinde bulunan
aqua parkları çocukların
hizmetine açtı. Bu kapsamda
havuzda temizlik,
dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını
titizlikle yapan ekipler
çocukları aqua parka randevulu
bir şekilde sırayla ve
kafile halinde alıyorlar. İlk
kafilenin havuzda bulunma
süresinin dolmasıyla birlikte
havuzu dezenfekte eden ekipler
ikinci kafile için ise sağlıklı
bir ortam oluşturuyor.
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, "Çiçeklerimiz
ve meleklerimiz olan çocuklarımızı
iyi yetiştirmemiz gerekiyor.
Spora ilgi duyan bir nesil
yetiştirdiğimiz takdirde sağlıklı
bir toplumun inşası için de
büyük bir katkıda bulunmuş
oluruz. Bu anlamda ilçemizde
bulunan yüzme havuzları ve
aqua parklarımızı özenle temizledik,
dezenfekte ettik ve salgın
önlemlerimizi alarak hizmete
açtık" dedi.
Başkan Altınok,
Keçiören'de, yetişkinlerin ve
çocukların yaz sıcağında serinlemesi,
güneşlenmesi, günün
yorgunluğunu atması ve hoşça
vakit geçirmesi spor tesislerinin
konforlu bir ortam sunduğunu
aktardı.