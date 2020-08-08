Aqua parklar hizmete açıldı

önlemlerinin hafifletildiği1 Haziran'dan itibarenaçık ve kapalı yüzmehavuzlarını hizmete açanKeçiören Belediyesi,şimdi de Kalaba ve Aktepemahallelerinde bulunanaqua parkları çocuklarınhizmetine açtı. Bu kapsamdahavuzda temizlik,dezenfekte ve ölçüm çalışmalarınıtitizlikle yapan ekiplerçocukları aqua parka randevulubir şekilde sırayla vekafile halinde alıyorlar. İlkkafilenin havuzda bulunmasüresinin dolmasıyla birliktehavuzu dezenfekte eden ekiplerikinci kafile için ise sağlıklıbir ortam oluşturuyor.Keçiören Belediye BaşkanıTurgut Altınok, "Çiçeklerimizve meleklerimiz olan çocuklarımızıiyi yetiştirmemiz gerekiyor.Spora ilgi duyan bir nesilyetiştirdiğimiz takdirde sağlıklıbir toplumun inşası için debüyük bir katkıda bulunmuşoluruz. Bu anlamda ilçemizdebulunan yüzme havuzları veaqua parklarımızı özenle temizledik,dezenfekte ettik ve salgınönlemlerimizi alarak hizmeteaçtık" dedi.Başkan Altınok,Keçiören'de, yetişkinlerin veçocukların yaz sıcağında serinlemesi,güneşlenmesi, gününyorgunluğunu atması ve hoşçavakit geçirmesi spor tesislerininkonforlu bir ortam sunduğunuaktardı.