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Aqua parklar hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Aqua parklar hizmete açıldı
KORONAVIRÜS önlemlerinin hafifletildiği 1 Haziran'dan itibaren açık ve kapalı yüzme havuzlarını hizmete açan Keçiören Belediyesi, şimdi de Kalaba ve Aktepe mahallelerinde bulunan aqua parkları çocukların hizmetine açtı. Bu kapsamda havuzda temizlik, dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını titizlikle yapan ekipler çocukları aqua parka randevulu bir şekilde sırayla ve kafile halinde alıyorlar. İlk kafilenin havuzda bulunma süresinin dolmasıyla birlikte havuzu dezenfekte eden ekipler ikinci kafile için ise sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Spora ilgi duyan bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde sağlıklı bir toplumun inşası için de büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan yüzme havuzları ve aqua parklarımızı özenle temizledik, dezenfekte ettik ve salgın önlemlerimizi alarak hizmete açtık" dedi. Başkan Altınok, Keçiören'de, yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi, güneşlenmesi, günün yorgunluğunu atması ve hoşça vakit geçirmesi spor tesislerinin konforlu bir ortam sunduğunu aktardı.

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Aqua parklar hizmete açıldı
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