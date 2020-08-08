Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Atletizm’de 3. online seminer

Atletizm’de 3. online seminer

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Atletizm’de 3. online seminer
TÜRKIYE Atletizm Federasyonu (TAF), antrenörlere yönelik 3. kez seminer düzenleyecek. 14-15 Ağustos'ta video konferans yöntemi ile gerçekleştirileceği açıklanan seminerin Kovid-19 nedeniyle antrenörlerin evlerinden çıkmadan katılmalarına imkan sağlanacak. Resmi siteden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "14-15 Ağustos tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir."
ARKADAŞINA GÖNDER
Atletizm’de 3. online seminer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA