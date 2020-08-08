Atletizm’de 3. online seminer

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu (TAF), antrenörlere yönelik 3. kez seminer düzenleyecek. 14-15 Ağustos'ta video konferans yöntemi ile gerçekleştirileceği açıklanan seminerin Kovid-19 nedeniyle antrenörlerin evlerinden çıkmadan katılmalarına imkan sağlanacak. Resmi siteden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "14-15 Ağustos tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin,