Başkan Murat Ercan: Rehavete kapılmayın

Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile koronavirüs denetimine katıldı. İlçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar tek tek incelendi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın denetimlere katıldı. Başkan Ercan ilçe genelinde çok sayıda iş yeri ve pazar yerlerinde incelemede bulundu. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, vatandaşa kontrollü sosyal hayat kuralları anlatıldı. Sözlerine Sincanlılara teşekkür ederek başlayan Başkan Murat Ercan, "Maskemizi takalım, nerede olursak olalım sosyal mesafe kuralına uyalım ve hijyene önem verelim. Rehavete kapılmadan koronavirüs ile mücadelemize ilk günkü titizlikle devam edelim" ifadelerini kullandı.