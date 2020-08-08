Başkentte atlı korona denetimi

Kent genelinde, 7 bin 429 denetim noktasında yapılan kontrollere polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden oluşan 878 ekip ve 3 bin 277 personel katıldı. Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, salgının yayılım hızının kesilmesi adına alınan tedbirleri yerinde inceledi. İşletmelerde sosyal mesafe ve maske takma kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi. Şartlara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı. Yenimahalle'de işletmeleri denetleyen İl Sağlık Müdürlüğü denetçisi Türker Koluman, kendi bölgelerinde rutin bir şekilde bu uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Koluman, işletmelerde ilk olarak iş yerinin girişindeki ateş ölçme, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması gibi hususlara baktıklarını ifade etti. Denetimlere Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural da katıldı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bu arada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki denetimlere atlı polisler de katıldı. Polisler, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı.Ekip araçlarından, Kovid-19'la mücadelede rehavete kapılınmaması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takma konusunda uyarı anonsları yapıldı.