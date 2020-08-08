Cadde cadde sokak sokak virüs uyarısı

MARKET, kafeterya, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve kamusal alanlar da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Egm Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler tarafından, denetimlerde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

MASKE, MESAFE, HİJYEN

Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek toplumsal sağlığın korunabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ülkemizde pandemi süreci devam ediyor. Virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Rakamlarda yükselme olması bizleri tedirgin ediyor. Mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve hijyenimize dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye devam edelim. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Koronavirüse karşı hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum'' dedi.