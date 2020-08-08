Nobre sistemli ilerleyecek!

G
.Birliği'nde teknik direktörlük görevine gelen Mert Nobre takımla ilgili planlarını yönetime de tek tek anlattı. Başkan Murat Cavcav ile yaptığı görüşmelerin ardından genç oyuncu yapısına yönelik planlamalar yapan Brezilyalı teknik adam, 24.3 olan yaş ortalamasının da etkisi ile oyunculara 'ağabey' gibi yaklaşıp yola devam edecek.
Takviye istediği bölgeleri ileten ve yönetimin bu konudaki hamlelerini bekleyen Mert Nobre, alınan oyuncuların ardından sistemini de işleyeme başlayacak. Daha önce Hatay
ve Akhisar'da
yardımcı antrenör olarak görev yapan, G.Birliği ile ilk kez takımın başına geçen Nobre'nin, sezon öncesi hazırlık kampındaki kadrosuna göre planlama yapmak istediği bunu da yönetime bildirdiği öğrenildi. Nobre, ilk etapta elindeki kadro ile sistemini kurup lige başlamak istiyor.
Sonrasında ise hedef 5 Ekim'e kadar sürecek olan transfer döneminde takımın durumuna bakıp son hafta ihtiyaç olması durumunda takviye yapmak.
Yönetim TFF'nin limitlerini aşmayacak
TRANSFER limitlerindeki rakamlar nedeniyle de G.Birliği Yönetimi, tedbirli davranmaya devam ediyor. Bu sezon için TFF'den 62 milyon 856 bin 683 TL limit alan, %15 sapma payı ile birlikte 72 milyon 285 bin 186 TL'ye ulaşan kırmızı- siyahlılar, limitleri aşmak istemiyor.
%15'lik payı kullanmadan limitleri aşmak istemeyen Başkan Murat Cavcav ve kurmayları nokta atışı transferler yaparak gelecekte gelir getirebilecek oyunculara yönelecek.
Bu yıl tesisten çıkmayacaklar
KIRMIZI-SIYAHLILARDA yeni sezon hazırlıkları için geri sayım da başladı. Mert Nobre yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak olan G.Birliği ilk antrenmanını da gerçekleştirecek. Başkent ekibinin kamp programı Kovid-19 tedbirleri de dikkate alınarak sadece kendi tesislerinde çalışmak üzerine yapıldı.