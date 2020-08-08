Öğretmenler sık sık teste tabi tutulmalı

Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu okulların açılması halinde yapılması gerekenleri anlattı. Öğretmenlerin mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerektiğini söyledi Koronavirüs salgını gölgesinde 2020-2021 eğitim öğretim hayatı 31 Ağustos'ta başlayacak. Tutku Taşkınoğlu okulların açılması halinde şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı:Okullarda az sayıda öğrencinin yer alacağı sınıf ortamlarının oluşturulmalı.Sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılmalı.Öğretmenlerin mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulmalı.Mümkün olduğunca sınıf ortamının havalandırılmalı.Aktiviteler mümkün olduğunca kısıtlanmalı.Öğrenciler bir araya geldiklerinde de birbirlerine yaklaşmalarının önlenmli.Mutlaka maskenin takılmalı.Öğrenciler aynı saatlerde teneffüse çıkmamalı.Aynı tip ve aynı özellikte çocukların bir arada olmalı. Az sayıda olmaları sağlanmalı.Teneffüse çıktıklarında da aynı grup bir araya gelsin ve hiçbir grup birbirleri ile karışmasın.Öğrencilerle birlikte aktivite yapılmasın. Örneğin; şarkı söylemek, spor faaliyetinde bulunmak gibi etkinlikler yapılmamalı.10 yaş üstündeki çocukların yetişkin olarak kabul edilmeli. Onlara yetişkin gibi davranılmalı.