Sağlıklı büyüme için ilk adım: ANNE SÜTÜ

SAĞLIKLI bir büyümeye giden yolda atılması gereken ilk adımın anne sütü ile emzirmenin korunmasıyla mümkün olduğu, bu nedenle yeni doğan her bebeğin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmesi, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi ve 2 yaşına kadar anne sütü almaya devam etmesi gerektiği bildirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla, açıklamada bulundu.

ZENGİN İÇERİĞİ VAR

Anne sütünün, yeni doğan bebeğin dünyaya uyum sağlamasında mucizeler yaratan, yeri doldurulamaz bir besin olduğunu ifade eden Bozkurt, bebeğin ilk aylarında ihtiyacı olan enerji ve besinler açısından anne sütünün zengin içeriğe sahip bulunduğunu söyledi. Emzirmenin, çocuğun sağlığı ve yaşamının güvencesinde en etkili anahtar olduğunu vurgulayan Bozkurt, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi ve 2 yaşına kadar ek gıdaların yanı sıra anne sütüyle beslenmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Bozkurt, yüzde 90'ı su olan anne sütü ile bebeğin su ihtiyacının da karşılanacağını dile getirerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyaya gelen her üç çocuktan ikisinin 6 aydan daha az emzirildiğine ve o nedenle anne sütünden mahrum kaldığına dikkati çekti.