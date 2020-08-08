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Sokaklarda kayıp ağabeyini arıyor

’taki evinden 13 gün önce, “’da iki günlük işim var” diyerek çıkan taksi şoförü ’ten (47) haber alınamıyor. Ankara’ya gelerek ağabeyini arayan , “Perişan haldeyiz, lütfen bize yardım edin” diye konuştu

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Sokaklarda kayıp ağabeyini arıyor

SIVAS'TA yaşayan taksi şoförü Uğur Şimşek, 24 Temmuz Cuma günü, "Ankara'da iki günlük işim var" diyerek, evden ayrıldı. Ancak, 2 çocuk babası Şimşek, bir daha geri dönmedi. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı. Uğur Şimşek'in kardeşi Yıldırım Şimşek de Sivas'tan Ankara'ya gelerek, ağabeyini aramaya başladı. Ankara'da da polise başvuran Yıldırım Şimşek, başkent sokaklarında ağabeyini arıyor.

'PERİŞAN HALDEYİZ, YARDIM EDİN'
Yıldırım Şimşek, ağabeyinin "Ankara'da iki gün işim var" diyerek, Sivas'taki evinden çıktığını anlatarak, "Aradan geçen sürede, kendisinden hiç haber alamadık. Sivas ve Ankara Emniyet Müdürlükleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ağabeyimin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin mutlaka güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz. Borcu veya herhangi bir düşmanı yok. Ailesiyle de bir sorunu yok. Yaklaşık 18 yıllık evli, 2 çocuğu var. Perişan haldeyiz, lütfen bize yardım edin" dedi.

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Sokaklarda kayıp ağabeyini arıyor
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