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’de dezenfekte mesaisi

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Yenimahalle’de dezenfekte mesaisi
YENIMAHALLE Belediyesi, son günlerde başkent genelinde yaşanan vaka artışları nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerine hız verdi. Yenimahalle'nin tümünde teyakkuza geçen belediye ekipleri, 5 ayrı bölgede çalışmalarına yoğunluk vererek, yetkili birimlerce tespit edilen virüslü binalar başta olmak üzere vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda detaylı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyor. 20 kişilik personel ve 5 ayrı ekiple çalışmalara hız veren belediye, havada ve temasın yoğun olduğu yüzeylerde ulv cihazları ile iki farklı dezenfektan kullanıyor
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Yenimahalle’de dezenfekte mesaisi
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