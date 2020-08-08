Yenimahalle’de dezenfekte mesaisi

Belediyesi, son günlerde başkent genelinde yaşanan vaka artışları nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerine hız verdi. Yenimahalle'nin tümünde teyakkuza geçen belediye ekipleri, 5 ayrı bölgede çalışmalarına yoğunluk vererek, yetkili birimlerce tespit edilen virüslü binalar başta olmak üzere vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda detaylı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyor. 20 kişilik personel ve 5 ayrı ekiple çalışmalara hız veren belediye, havada ve temasın yoğun olduğu yüzeylerde ulv cihazları ile iki farklı dezenfektan kullanıyor