‘Aşı bulunmuş olsa dahi enfeksiyonla yaşayacağız’

Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, dünya genelinde koronavirüse karşı aşı geliştirmede ciddi çalışmalar olduğunu, umut verici haberler geldiğini belirterek, "Aşının bulunması, bulunduktan sonra herkese ulaşabilmesi zaman alacak. Aşı bulunmuş olsa dahi, bu enfeksiyonla bir dönem birlikte yaşayacağız" diye konuştu. Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs vakalarındaki artışın nedenlerini değerlendirdi. Prof. Dr. Gerek, "Normalleşmeyle birlikte bazı tedbirlere uyum noktasında sıkıntı yaşadık. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki kasabalara doğru olan hareketlilikte, tedbirlere yeterli özeni göstermedik. Maske takmaya gerekli özeni göstermedik. Bu hastalığın bulaşmasına, dolayısıyla yayılmasına neden oldu. Sayılardaki artmayı da temelde buna bağlamak mümkün. Eğer bu noktada biraz tedbirli davranmış olsaydık, elde ettiğimiz o başarıyı daha da artırarak sürdürebilirdik. Ağustos'ta en büyük beklentimiz mevcut rakamların 500 ve daha altına inmesi şeklindeydi ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Son zamanlarda rakamlar binin üzerine de çıkmaya başladı. Burada tek sevindirici nokta zatürre hastaları ve entübe olan hastalarda bir miktar azalma var. Ölüm vakalarında bir miktar azalma var ama günlük hasta sayımızdaki artış, tedbirlerin önümüzdeki dönemde daha ciddi bir şekilde ele alınmasını gerekli kılıyor" dedi.