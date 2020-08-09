Barakadan yepyeni bir hayata

Şahin, 3 ay önce içinde yaşam mücadelesi verdiği derme çatma kulübeden çıkarılarak, Altındağ Belediyesi'nin Doğantepe'de bulunan Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilmişti. İsmigül Teyze yeni yuvasında 3 ayı geride bıraktı. 3 aydır yepyeni bir hayatı, yeni bir evi, hepsinden önemlisi ise kocaman ve sevgi dolu bir ailesi olan İsmigül Teyze, yeni hayatını ve duygularını paylaştı. İsmigül Şahin, "Burada, bir apartmanda yaşayan aileler gibiyiz. Güzel komşuluklar var. Onlar bana geliyor, ben onlara gidiyorum. Sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Yemeğimi kendim pişiriyorum, temizliğimi kendim yapıyorum. Binanın altında sağlık ocağımız var, sağlık sorunum olduğunda gidebiliyorum. Çok huzurluyum. O barakadan böyle bir yere gelmek hiç aklıma gelmezdi. Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.