Başkentte düğün mekânları denetlendi

Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılmasına yönelik 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/ Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Gölbaşı'ndaki düğün salonları denetlendi. Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri eşliğinde yapılan denetimlerde, salonlarda düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu hatırlatıldı.