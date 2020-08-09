Başkentte elektrik hatları yenilenecek

10 Ağustos-8 Kasım tarihlerinde elektrik hatları yenilenecek. Yenileme çalışmaları nedeniyle kentin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışması sürdürülecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kararıyla ENERJİSA tarafından uygulanacak uzun süreli elektrik hattı yenileme çalışmalarında şehrin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışmaları yapılacak. Elektrik hatlarının yenilenmesi kapsamında uzun süreli çalışmaların yapılacağı bölgeler ve tarihler şöyle:Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi ile civarındaki cadde ve sokaklar: 10 Ağustos-13 EylülÇankaya Malazgirt Mahallesi, Dikmen Caddesi, Lizbon Caddesi, İlker Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-8 KasımKeçiören Ayvalı Mahallesi, Ayvalı Caddesi, Süleymaniye Caddesi, Halil Sezai Arkut Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi, Etlik Caddesi, Gazze Caddesi, Seval Caddesi, Nihan Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-27 EylülEtlik Şehir Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Tanzimat Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, İvedik Kavşağı, Beypazarı Caddesi ve 90. Sokak: 10 Ağustos-30 AğustosBilkent Şehir Hastanesi çevresi ve Bilkent Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Lodumlu yolu çevresinde bulunan cadde ve sokaklar: 16 Ağustos-11 Ekim.