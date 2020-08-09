Kick boksçu kardeşlerin hedefi bayrağımızı göndere çektirmek

AVRUPA üçüncülüğü, 8 Türkiye şampiyonluğu, Uluslararası Dünya Kupası'nda çift sıklette (89 ve 94) şampiyonluğu, üniversiteler arası şampiyonluğu bulunanile 5 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunanKovid-19 tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapalı olduğu süreçte evlerinde çalışmalarına devam etti. Spor salonlarının açılmasıyla salon antrenmanlarına başlayan Mustafa Ayten, aralıkta Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için, kardeşi Burak Ayten ise eylül ayında düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına hız verdi. "MÜCADELEMİZ BÜYÜK"Mustafa, "İdmanlarımızı bahçemizde ve evimizde imkanlarımız ölçüsünde yapmaya devam ettik. Çünkü bizim mücadelemiz Türk bayrağını göndere çektirmek" derken Burak da, "Pandemi öncesi günde 2 antrenman yapıyorduk. Pandemi sürecinde ise bazen bahçemizde koşu yaptık, bazen de evde çalıştık. Bu şekilde kendimizi toparladık" dedi.