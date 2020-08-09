Mamak Belediyesi’nden çocuklara portatif havuz

Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" etkinliğiyle Lalahan Stadı'nın yanında kurulan yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceledi. Peyzaj çalışmaları devam eden havuzda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, havuzun en kısa zamanda hizmete gireceğini kaydetti. 10x20 metre ebatında, 1.25 metre derinliğe sahip havuzun etrafındaki çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, soyunma odaları, WC ve duşların yapımına da başlandı. Havuz tamamlandığında pandemi nedeniyle kimi tatile gidemeyen kimi evde sıkılan çocuklar yaşıtlarıyla havuzun keyfini çıkaracak. Başkan Köse, pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan çocuklar için hem eğiten hem eğlendiren bir alan oluşturduklarını ifade etti. Köse, "Portatif Yüzme Havuzu ile evlatlarımıza hem ücretsiz yüzme eğitimi verecek, hem de yazın kavurucu sıcağında onlara serinleme imkanı tanıyacağız. Havuzumuzun hijyenik durumları personellerimiz tarafından sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecektir. Velilerimiz havuz tamamlandığında gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler" dedi.