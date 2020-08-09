Osmanlıspor sezonu açtı

BAŞKENT ekibi, yeni sezon için hazırlıklarına dün mevcut kadrosuyla tesislerinde başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mor-sarılı başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını için dün kulübün Batıkent Tesisleri'nde toplandı. Oyuncular ve teknik heyet saha içerisinde yapılan kısa toplantının ardından çalışmalara başladı.Özbek, yeni sezon öncesi Katipoğlu'na kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Katipoğlu ise, "Aramızda 25 yıllık dostluğumuz var. Kardeşim Yılmaz Özbek'e bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.