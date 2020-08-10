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Kamyonet devrildi sebzeler yola savruldu

Sebze yüklü kamyonetin tekerinin patlaması sonucu devrildi. Şoför Yunus Doğan ile oğlu Bilal Doğan yaralandı. sonrası yola savrulan sebzeler belediye ekipleri tarafından temizlendi

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Kamyonet devrildi sebzeler yola savruldu
Kaza, Çankaya Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Doğan, halden yüklediği sebzeler ile Polatlı ilçesine gitmek için 06 PLC 99 plakalı kamyonet ile yola çıktı. Kent merkezinin çıkışında, sol arka tekerleği patlayan kamyonet, devrildi. Sebzelerin yola savrulduğu kazada, şoför Yunus Doğan ile yanında bulunan oğlu Bilal Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yoldaki sebzeleri temizlemesi ile yeniden açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kamyonet devrildi sebzeler yola savruldu
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