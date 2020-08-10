Kasapoğlu’ndan tenisseverlere müjde

Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Uzun yıllar boyunca tenis severlere hizmet veren tesisin yenileme çalışmalarına ilişkin Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan bilgi alan Kasapoğlu, tesisin açılışının 8-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz olarak düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Turnuvası ile gerçekleşeceği müjdesini verdi.Türkıye'nın dünyada en çok tenis turnuvası düzenleyen ülkelerden olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "İstanbulumuz dünyanın önde gelen tenis şehirlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Temennimiz, 7'den 70'e tüm halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Biz, ülkemizin sadece bugününü değil yarınlarını da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı