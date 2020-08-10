Keçiören Belediyesi’nden gençlere tercih desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Hedefleri için ter döken, emek veren ve başarıya koşan her bir öğrencimize tercihi konusunda destek veriyoruz. Keçiören'de yaşamıyor olsalar dahi tüm öğrencilerimiz kurs merkezimize gelerek destek alabilirler" dedi. Keçiören Belediyesi tarafından Tepebaşı Kurs Merkezi adıyla Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencilerine yönelik eğitim veren kurs merkezi, tercih dönemlerinde ise öğrencilere rehberlik hizmeti veriyor. Bu kapsamda kurs merkezi rehber öğretmenleri tarafından YKS öğrencilerine doğru tercih yapmaları, istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri için destek verilmeye başlandı.Ögrencilerin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için tercihlerin doğru yapılması gerektiğine dikkati çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak sınava hazırladığımız gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için birer nefer oluyoruz. Onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tercihler konusunda da öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Son kararı ise yine kendileri verecekler. Öğrencilerimizi başarılı olacakları alana yönlendirerek ülkemizin parlak yarınlarına katkı sunma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.Altınok, 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS tercih işlemlerinin 14 Ağustos saat 23.59'da sona ereceğini de hatırlatarak, "Üniversiteli olacak olan tüm öğrencilerimizi YKS puanları ve tercih kılavuzlarıyla birlikte 6-14 Ağustos tarihleri ve 08.00 – 17.00 saatleri arasında kurs merkezimize bekliyoruz" dedi.