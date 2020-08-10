Toplu taşımada bulaşa dikkat

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Youtube üzerinden yayımladığı videoda, üniversitelerin de dahil edildiğinde yaklaşık 26 milyon gencin okula gideceğini belirterek, "Dolayısıyla bulaşma konusunda önemli bir karşılaşma ortaya çıkıyor. 'Okullar açılmasın' denilebilir evet. Ama düşünün ki 26 milyon gencin hayatından bir seneyi çalmaya hakkımız var mı? Eskisi gibi okulları da açmak sağlık açısından ciddi risk taşıyor. Bu kararı Milli Eğitim Bakanlığı verecek; ama her halükarda önceki yıllardaki gibi olmayacağını söyleyebilirim. Bulaşma riskini azaltacak tedbirler alınacağını düşünüyorum. Ama okullarda ne yaparsak yapalım risk yok olmayacaktır" diye konuştu.Tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yapan Özlü, "Güz mevsiminin gelmesiyle de diğer solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış olacak. Hastane başvuruları ve sağlık sistemi üzerindeki yük artıyor. İnsanlar açık alanlardan tekrar kapalı alanlara dönecekler, oralarda bulaş riski artacak" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de tekrar çeşitli kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin, "Asıl olan şey kontrollü şekilde hayatımızı sürdürebilmek. Ama kontrolün elden gideceğine dair kaygılar ortaya çıkarsa o zaman kısıtlamalar tekrar gelebilir" dedi.Özlü, Anadolu kentlerinde daha çok aile içi bulaşmaların önemli olduğuna vurgu yaparak büyük kentlerde toplu taşımalarda oluşan yoğunluğa da dikkat çekti. Özlü, şunları kaydetti: "Büyük kentlerde Ankara, İstanbul gibi; toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor.Özellikle sabah işe gidiş ve akşamüstü de işten dönüş saatlerinde toplu taşımada kalabalıklaşma oluyor.Orada bulaş zincirleri meydana geliyor. Dolayısıyla bu yükü azaltmamız lazım.Kalabalıklaşan alanlar, AVM'ler, kalabalık caddeler, plajlar, restoranlar maskesiz mesafeye dikkat edilmeden insanlar bir aradalar, eskisi gibi gezmeye, alışveriş yapmaya devam ediyorlar. Büyükşehirlerde de buralara dönük bazı denetimler, cezaî müeyyidelerin getirilmesi lazım.