Bizim çocuklar Tokyo’ya hazır

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden paralimpik milli masa tenisçiler, başarılarını daha ileriye taşıyarak olimpiyatlardan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi üçüncü defa temsil edeceğini dile getiren milli sporcu Kübra Korkut, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na dünya sıralamasında kendi klasımda ikinci olarak katılmaya hak kazandım, mutlu ve gururluyum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda finalde kaybettiğim altın madalyayı Tokyo 2020'de almak istiyorum.ifadelerini kullandı.Ali Öztürk salgın koşullarında da çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:Avrupa ve dünya şampiyonluğumdan sonra Paralimpik Oyunları'nda da kürsünün zirvesinde yer alıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."Tokyo'dan altın madalya ile dönmeyi hedeflediğini belirten Nesim Turan, "Rio Paralimpik Oyunları'ndan sonra Tokyo'ya da kota aldım.Koleksiyonumda olmayan tek madalya paralimpik oyunlarının altın madalyası, onu almaya gidiyorum. Her zaman olduğu gibi bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu."2020 Tokyo'da madalya kazanmak icin elimden gelen her şeyi yapacağım" diyen Abdullah Öztürk iseBaşarının sürdürülebilir olduğunu ispatlamak için 2020 Tokyo benim için büyük fırsat olacak. Pandemi süreci başlayana kadar hazırlıklarımızı çok sistemli bir şekilde ilerletiyorduk. Her şeyden önemlisi sağlık. Bu süreçten çok daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.KOTA almanın kariyeri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Neslihan Kavas da,Kariyerimdeki beşinci Paralimpik Oyunları'na aldığım kota ile çalışmalarımın karşılığını almak, çok mutluluk verici. Ertelenen Paralimpik Oyunları için ilk hedefim, pandemi sürecini geride bırakarak sağlıklı şekilde yarışabilmek" yorumunda bulundu.UZUN zamandır Paralimpik Oyunları'na hazırlandıklarını aktaran Hatice Duman ise,şeklinde görüş belirtti.