Altındağ’dan adaylara uzman tercih desteği

ALTINDAĞ'DA, üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Altındağ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren üniversite adaylarına 'Tercih Rehberlik Desteği' hizmeti verilmeye başlandı. Tercih danışmanlık hizmeti, Ali Ersoy ve Karapürçek semt kütüphanelerinde veriliyor. Uzman rehberler, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara yardımcı oluyor. Ücretsiz tercih danışmanlığı 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Görüşmeler randevu alınarak yapılıyor. Randevu almak için, Karapürçek Kütüphanesi'ni 0 312 377 02 33, Ali Ersoy Kütüphanesi'ni ise 0 312 351 14 46 numaralı telefondan aramak yeterli Randevu alınarak yapılan görüşmelerde, Kovid-19 tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor.