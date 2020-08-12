Kartaltepe Pazaryeri hizmet için gün sayıyor

MAMAKLILARIN daha sağlıklı ve daha düzenli bir ortamda alışveriş yapması için pazaryerleri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazaryeri daha kazandırıyor. Belediye, Kartaltepe Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik alanda yeni pazaryeri için çalışmalarına devam ediyor. 3 bin metrekarelik açık pazaryeri alanında asfalt çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, çalışmalarından ardından pazar esnafının tezgah açacağı alanları da belirleyecek. Peyzaj çalışmaları devam eden pazaryerinde otopark alanı, temizlik işleri müdürlüğü ofisi, zabıta noktası, lavabolar ve mescit bulunuyor.