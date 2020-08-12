Keçiören Belediyesi kazak şairi unutmadı

KEÇIÖREN Belediyesi, Kazak milli şairi Abay İbrahim Kunanbayev'i doğumunun 175'inci yılında andı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bazıları vardır ki ölmez. Şehitlerimiz ve ülkesi, devleti, milleti, inançları uğruna eserler bırakmış olanlar ölümsüzdür. Kunanbayev de Kazak Türk Edebiyatı'nı yaşatmış, her türlü tehlikeyi göze alarak Kazak kültürünün günümüze taşınmasına büyük katkı sağlamıştır" dedi. Keçiören Emrah Mahallesi'nde bulunan Abay Kunanbay Parkı'ndaki anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri (TÜRKSOY) Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sekreterliği Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kocageldi Kuluyev, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gaffarlı ve Kazakistan Ankara Elçi-müsteşar Aidos Kydyrma katıldı.