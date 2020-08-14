Noter onaylı en iyi spor kulübü

, farklı birçalışmaya da imza attı. Açtıkları18 branşta engelli ve engelsizayırt etmeden tüm yaş gruplarınasayı sınırı gözetmeksizin müracaateden herkese eğitim verdiklerinibelirten, bunedenle kendilerini dünyanın eniyi spor kulübü olarak gördüklerinisöyledi.Okuduğu bir kitaptan etkilenerek bu iddialarını notere onaylattığını kaydeden, "Dünyanın en iyi spor kulübü ile ilgili belirlenen bir kriter henüz yok. Yaptığım araştırmada 18 ayrı branşta, engelli ve engelsizlere bir arada eğitim veren başka bir spor kulübü de yok. Tüm bunlara baktığımızda dünyanın en iyi spor kulübü olarak kendimizi ilan ettik. Bunu da 1 numaralı notere giderek tasdik ettirdim. Şu anda noter onaylı dünyanın en iyi spor kulübü olduk. Böyle bir şey yapmamızın amacı dünyada bizim kulübümüzün bir eşi olmadığını düşünüyoruz. Hem bundan dolayı hem dehalkının ve Çubuklu gençlerimizin çocuklarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de böyle bir şey yapmayı düşündük, denedik ve oldu. Şu anda tescilli olarak dünyanın en iyi spor kulübü olduk" diye konuştu.HEM bir farkındalık oluşturduklarını hem de kulübün tanıtımını yaptıklarını dile getiren, "Olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk, bir deneyelim dedik oldu. Gayet de güzel oldu. İnşallah bundan sonra çocuklarımız dünyanın en iyi spor kulübünde spor yapma imkanı bulacaklar" diye konuştu.