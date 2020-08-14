Yaz mevsiminde alerjiye dikkat!

YAZmevsimi denildiğinde aklımıza ilk gelen şey genellikle 'tatil' oluyor. Güneşlenmek, yüzmek ve doğada etkinlik yapmak ise tatilin vazgeçilmezlerinden. Ancak dikkat! Yaz mevsiminde tetiklenen bazı alerjiler tüm yıl beklediğimiz tatile gölge düşürebiliyor!nedeni ne olursa olsun tüm alerjilerin bağışıklık sisteminin bir yanıtı olduğuna dikkat çekerek, "Güçlü bir bağışıklık sistemiyle, alerjik hastalıkların gelişmesine ya da mevcut alerjenlere karşı vücudun aşırı tepki vermesinin önüne büyük oranda geçilebiliyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında ise taze, temiz, işlenmemiş besinlerle sağlıklı ve dengeli öğünler oluşturmak, uyku düzenine dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak kilit rol oynuyor. Ancak alerjik yakınmalar sürekli ise veya basit önlemlerle kontrol altına alınamıyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı" diyor. İşte yaz sıcağında en sık görülen alerjiler:Güneş alerjisi, güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu kızarıklık, kabarıklık ve/ veya döküntülerdir. Vücutta oluşan yakınmalar, güneşe maruz kalınma süresine ve kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazen bu reaksiyonlar güneşe çıkmadan önce sürülen parfüm, losyon veya kremlere bağlı gelişen egzamalar şeklinde de görülebiliyor.Yazın gelmesiyle büyüyen bitkiler, açan çiçekler ve iyice uzayan çimler ciddi bir polen kaynağı oluşturuyorlar. Yaz alerjilerinden en çok sorumlu olan şey de, bu dönemde daha yoğun görülen çayır, çimen ve tahıl polenleri oluyor.Yaz sıcağında açık havada, doğada daha fazla zaman geçirdiğimiz için böcek ısırıklarına bağlı alerjiler gelişebiliyor. Yaban arıları, karıncalar ve tahta kuruları, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek böcekler arasında yer alıyorlar.Hemen hemen tüm gıdalar alerjen olabiliyor, ancak en sık görülen alerjen besinler inek sütü, yumurta, kuru yemişler, tahıl ve bakliyatlar, kabuklu deniz ürünleri ile soya oluyor. Yaz mevsiminde lezzetleriyle ön plana çıkan çilek, karpuz ve şeftali alerjen özelliği biraz daha belirgin olan meyveler.