Taziyelere yasak düğüne kısıtlama

İl Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlamalara getirilen yasağın ardından taziyelere de yasak getirdi. Diğer taraftan 6 saatlik müsaade tanınan düğünlere de 4 saat kısıtlaması getirildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Salgın Denetim Merkezinde görevlendirilenler, Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay'ın önderliğinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İKİ HASTANE DOLDU

Virüs kurallarına karşı herkesin duyarlı davranması gerektiğini belirten Vali Sezer "Bütün illerde olduğu gibi Kırıkkale'de de son bir aydır yeni normalleşmeyle birlikte tedbir kurallarına uymamamız nedeniyle virüs sayılarında bir tırmanış söz konusu. Şuan itibariyle 2 tane hastanemiz var. 2 hastanemizin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gören hastalarla dolmuş durumda. Geçen hafta gelen bakanlık genelgesiyle hastalarımızı durumu ağır ve kronik rahatsızlığı bulunan pozitif vakalarımızı bir gün hastanede kaldıktan sonra evde takip etmeye başladık. Şuanda evde takip etmekte olduğumuz 1 haftadır baya bir hastamız var. Bazı hastalarımız duyarlı olmasına rağmen bazı hastalarımızda duyarlılık yok. Geçen hafta bir hastamızı Kalecik'te yakaladık. Pozitif çıkmasına rağmen Kalecik'e gitmiş. İki tanesini düğün salonunda yakaladık.

YOĞUN DENETİM YAPIYORUZ

İnsanların hepsinde aynı duyarlılığın olmadığını hatırlatan Vali Sezer "Düğün salonlarıyla ilgili, sokak düğünleriyle ilgili, cadde ve sokaklarda, kafelerde, toplu alanlarda bulunan insanlarla ilgili ekiplerimiz denetimlerine başladı. 10 gündür ciddi anlamda yoğun bir denetim yapıyoruz. Maske takma oranı Kırıkkale'de yüzde 95'in üzerine çıktı. İnsanlar uyarıldıkça duyarlı oluyor, bizimde bu konuda insanları uyarmamız lazım. Duyarlı olanların yanında duyarsız olanları da uyarmamız lazım. Herkes ilk önce kendi bekçiliğini, daha sonra da diğerlerinin bekçiliğini yapmalı. Bizim hedefimiz öncelikle sağlık sistemimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Allah'a şükür şuana kadar baş edemeyeceğimiz bir şey söz konusu değil ama iş daha kötüleşmesin. Tedbir olmazsa çok daha kötü durumda oluruz. Sağlık sistemimizin de rahat işlemesi amacıyla salgın denetim ekibimize yardımcı olmamız lazım. Vefa destek gruplarında olduğu gibi aynı sistemi uygulayacağız. Mahalle mahalle filyasyon, pandemi yerel ekiplerimiz olsun istiyoruz. Bütün kamu kurum il müdürlerimizi mahallelere görevlendirdik. Bu kapsamda da muhtarlarımız sokaklarında olan düğünlerde, taziyelerde, toplu etkinliklerde görev alacak. Sokak düğünleri imkanlar dahilinde okul bahçelerinde ve parklarda yapılacak. Cenazenin birinci derece yakınları dışında diğerleri telefonla cenaze sahiplerini arayacak" dedi.