‘Üreten Türkiye indirimi’

50 yılı aşan üretim birikimiyle kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi, tasarım ve ileri imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapısı ve imkânı sunuyor. OSTiMTECH, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip iş dünyasıyla entegre; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

11 LİSAN 12 ÖN LİSANS PROGRAMI

OSTiMTECH, 2020-2021 eğitim öğretim yılına 11 lisans bölümü ve 12 ön lisans programıyla başlamaya hazırlanıyor. Üretim dünyasının kalbinde yer alan OSTiMTECH, alın teri dökerek ailesi, bölgesi, memleketi için üreten, istihdam sağlayan, vergi ödeyerek ülkesinin refahını artıran değerli işveren ve çalışanlarına katkı sağlayacak. Üniversite, bu kapsamda iş ve üretim dünyasıyla bütünleşerek, bilgi ve yeteneklerini iş birlikleriyle derinleştirmek amacıyla özel, 'Üreten Türkiye İndirimi' ve 'Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi' hakkı tanımladı.

ANKARA'DA YÜZDE 10 İNDİRİM

Üreten Türkiye İndirimi, OSTiMTECH ile Genel İş Birliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocuklarına OSTiMTech'i tercih etmeleri halinde Ankara'da faaliyet gösteren işletmeler için yüzde 10, Ankara dışındaki işletmeler için de yüzde 5 indirim hakkından yararlandırabilecek. Üniversite ile sözleşme imzalayan kurum ve kuruluşların üyesi olan işletmeler Kariyer Merkezi ile Uygulamalı Eğitim Destek Protokolü yapması halinde işletmelerin Ankara'da faaliyet gösteriyorsa OSTiMTECH'i tercih eden sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocukları yüzde 15, Ankara dışında faaliyet gösteriyorsa da yüzde 10 oranında indirim hakkından yararlanabilecek.