Ormanspor’a tanıdık abd’lı forvet geldı

Potada yeni sezon öncesi hareketli bir transfer dönemi geçiren OGM Ormanspor 7. transferini de yaptı ve ülkemizde daha önce Darüşşafaka'da forma giymiş olan Stanton Kidd'i renklerine bağladı. 1992 doğumlu, 2.02 boyunda, Colorado State mezunu olan Amerikalı forvet 2017-19'da Darüşşafaka'da oynadı ve Eurocup şampiyonluğuna katkı verdi. Bir dönem kısa süreli kontratla NBA'de Utah formasıyla 4 maça çıkan Kidd son sezon Avustralya'nın Melbourne United takımında mücadele etti. (8.9 sayı, 3.7 ribaund) Öte yandan OGM Ormanspor Başantrenörü Korhan Aydanarığ, yeni tip koronavirüs (Kobid-19) salgınının bir an önce son bulmasını temenni ederek, "Önümüzdeki sezonun her takım için zorlu geçeceği aşikar" dedi.

'GÜZEL SEZON OLACAK'

Kulübün bu süreci iyi yönettiğine işaret eden Aydanarığ, "Devam eden pandemi sürecine rağmen basketbola yatırımı ve desteğini esirgemeyen yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu sezon keyifli bir basketbol izletmek en büyük hedefimiz. Tecrübeli ve genç oyuncuların olduğu derin bir kadroya sahibiz. İyi savunma yapan, skor gücü yüksek mücadeleci bir takım kurmaya çalıştık. Kimyamızın oturması ile güzel bir sezonun bizi beklediğini inanıyorum. Herkese sağlıklı, sakatlıksız bir sezon diliyorum" diye konuştu.