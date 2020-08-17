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15 bin lirasını gasp edip öldürdüler

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
15 bin lirasını gasp edip öldürdüler
KIRIKKALE'DE çay ocağı işletmeciliği yapan bir kişiyi, 15 bin lirasını gasp edip nacakla öldürdükten sonra boş bir araziye gömen 3 şüphelinden 2'si tutuklandı. İddiaya göre, Kırıkkale'de 2 gündür kayıp olarak aranan çay ocağı işletmecisi Halil Öztürk'ün (52), 15 bin lirası gasp edilip, nacakla öldürüldükten sonra Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Polisin olaya ilişkin yaptığı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan M.Y., Y.Y. ve I.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Keskin Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. I.Y. ile Y.Y. ise Kovid- 19 testinden sonra Keskin T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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15 bin lirasını gasp edip öldürdüler
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