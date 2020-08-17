Gölbaşı’nda kaldırım taşlarında yenileniyor

GÖLBAŞI'NIN her bir mahalle ve sokağının aynı ölçüde güzelleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ramazan Şimşek, "Gölbaşı'mız Ankara'nın göz bebeği bir ilçe. Her bir caddesi, sokağı, mahallesi birbirinden güzel. Gölbaşı olarak Ankara'nın çehresini güzelleştirdiğimiz ilçemizde tüm sokak ve mahallelerin ihtiyaçlarını Fen İşleri Müdürlüğü ile istişare ederek tespit ediyoruz. Eksiği olan, yenilik çalışmasına ihtiyacı olan mahallelerimize destek birimlerimiz ulaşarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hacıhasan Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza yeni kaldırımlarının hayırlı olmasını dilerim" diye belirtti.