Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Gölbaşı’nda kaldırım taşlarında yenileniyor

Gölbaşı’nda kaldırım taşlarında yenileniyor

Gölbaşı Belediyesi ’ni güzelleştirmek ve geliştirmek amacı ile kilit parke taşından kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Gölbaşı’nda kaldırım taşlarında yenileniyor
GÖLBAŞI'NIN her bir mahalle ve sokağının aynı ölçüde güzelleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ramazan Şimşek, "Gölbaşı'mız Ankara'nın göz bebeği bir ilçe. Her bir caddesi, sokağı, mahallesi birbirinden güzel. Gölbaşı olarak Ankara'nın çehresini güzelleştirdiğimiz ilçemizde tüm sokak ve mahallelerin ihtiyaçlarını Fen İşleri Müdürlüğü ile istişare ederek tespit ediyoruz. Eksiği olan, yenilik çalışmasına ihtiyacı olan mahallelerimize destek birimlerimiz ulaşarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hacıhasan Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza yeni kaldırımlarının hayırlı olmasını dilerim" diye belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölbaşı’nda kaldırım taşlarında yenileniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA