İyi ki Nobre geldi

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki forveti İlker Karakaş, 2020-2021 sezonunu ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi. Başkent ekbinin genç oyuncusu İlker Karakaş, kulübün You- Tube kanalına açıklamalarda bulundu.diyen İlker Karakaş, "Alt ligden yeniden Süper Lig'e çıktık. Ligde kalmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Kendi adıma da süre buldum ama takımıma gol ya da asist olarak katkı veremedim. İnşallah bu sene gollerim ve asistlerimle de takımıma katkıda bulunacağım. Bunun için daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı. "ALTİlker, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, kırmızı-siyahlı takımın hedefine ilişkin şunları kaydetti:Futbolculuğu döneminde kendisi gibi forvet pozisyonunda görev yapan Mert Nobre'nin teknik direktör olarak Gençlerbirliği'ne gelişini de değerlendiren İlker,diye konuştu.