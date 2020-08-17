Kahramankazan köy pazarı açıldı

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin uzun yıllardır hayali olan Kahramankazan Köy Pazarı'nı açarak hizmete soktu. Pazarın açılış törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe ziraat odası temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Köy Pazarı, ahilik geleneklerine uygun olarak yapılan pazar duası ile açıldı. Kahramankazan Köy Pazarı'nın ilk gününde ilçedeki 80 çiftçi ve üretici tezgâh açtı. Çiftçi ve üreticiler yetiştirdikleri ürünleri vatandaşla buluşturdu. Pazarın ilk gününde yalnızca, Kahramankazan'dan değil Ankara'nın değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar alışveriş yaptı. Başkan Oğuz da, pazarın ilk gününde çiftçileri yalnız bırakmadı. Tezgâhları tek tek gezen Oğuz, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, alışveriş yaptı.Kahramankazan Köylü Pazarı'nda yalnızca, ilçe genelindeki çiftçi ve üreticilerin tezgâh açmasına izin veriliyor. Çiftçi ve üreticilerin dışında halden mal alarak, aracılık yapan esnafın pazara girmesine izin verilmiyor. Pazarda böylece, Kahramankazan'da üretilen domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze ile meyve satışa sunuluyor. Pazarda yer almak isteyen çiftçi ve üreticilerden herhangi bir ücret de alınmıyor. Zabıta ekipleri de maske, mesafe ve temizlik denetimlerini sürdürerek, hijyenik bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlıyor.Kahramankazanlı çiftçi ve üreticiler Köy Pazarı'nın açılmasını yıllardır beklediklerini belirterek, bu imkânı kendilerine sağlayan Başkan Oğuz'a teşekkür etti. Ürünlerini daha uygun fiyata tüketiciyle buluşturduklarını anlatan çiftçiler, bunda aracı olmadan direkt üreticiden tüketiciye ulaşılmasının etkili olduğunu ifade ediyor. Çiftçiler, "Kahramankazan Belediyemizin sunduğu bu imkânla, binbir emekle, alın terimizle ürettiğimiz, el emeği göz nuru ürünlerimizi daha ucuz, daha taze ve daha sağlıklı şekilde tüketiciyle buluşturuyoruz. Tüm Ankaralıları her cumartesi günü pazarımıza bekliyoruz" diye konuştu.