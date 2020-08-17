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Karantinada olması gereken 2 kişi, Gölcük’te yakalandı

’nun doğa harikası ’nın girişinde jandarma tarafından yapılan kontrolde, ’da evlerinde karantinada olmaları gereken 2 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Karantinada olması gereken 2 kişi, Gölcük’te yakalandı
BOLU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda koronavirüs tedbirleri kapmasında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişinin Ankara'da evde karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi tabiat parkına almayarak girişinde bekletti. Olay yerine 112 Acil ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.
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Karantinada olması gereken 2 kişi, Gölcük’te yakalandı
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