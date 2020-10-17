Genciz ve çok koşuyoruz

TFF 1. Lig'in 5.haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi düşünlerini aktaran Ankara ekibinin teknik direktörü İlker Püren, önlerindeki süreçte alacakları puanların ligdeki hedeflerini belirleyeceğini ifade etti. En az iki galibiyet, bir beraberlik gibi bir sonuçla ayrılmaları durumunda kendilerinin de şampiyonluk adaylarından biri olacaklarını belirten Püren, "Genç, koşan bir takımımız var. Genelde bu tarz takımların avantajı uzun süreli lig maratonunda aynı performansı ortaya koymalarıdır. Biz aynı performansımızı ortaya koyduğumuz zaman ligi istediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu tarz çalışan takımların öncelikli olarak dezavantajı 1-2 adım geriye gitmeleri oluyor. Çünkü yeni bir adaptasyon dönemine sokuyoruz oyuncuları" dedi.

MUTLAKA PUAN VE PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ

Çok koşan takım olduklarını söyleyen Püren, "Biz de bu avantajımızı kullanıp sahadan öncelikli olarak galibiyetle olmazsa da mutlaka 1 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte alacağımız puanlar bizim aslında ligdeki hedefimizi belirleyecek. Eğer 3 maçı da galibiyetle kapatıp ya da en azından 2 galibiyet 1 beraberlik gibi bir sonuçla ayrılırsak önümüzdeki haftalarda biz de ligin ilerleyen haftaları için şampiyonluktan ilk 2 hedeften bahsedebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

SADECE BURAK AYDIN SAKAT

Sadece Burak Aydın'ın sakat olduğu bilgisini veren Püren, "Burak'ın geçen seneden özellikle Bursa maçında bir sakatlığı varmış. Ağrıları oluyordu ama biz işin bu kadar ciddi olduğunun farkında değildik. Ve onu 4 maçta da oynattık. Emarlarını çektirdiğimizde sakatlığının tedavi edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Biz de oyuncuya; 'Biz maç kazanacağız diye oyuncu kaybetmeyeceğiz. Önemli olan senin sağlığın. Dinlen ve tedavini ol. Ondan sonra tam iyileştiğinde ben seni oynatacağım' dedim" şeklinde konuştu

BİLAL'İ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRACAĞIZ

Manisaspor'dan 17 yaşındaki Bilal Budak'ı aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Bilal, Türkiye'nin son zamanlarda konuştuğu genç yeteneklerden bir tanesi. Onu biz kadromuza dâhil ettiğimiz için çok mutluyum. 16 yaşında genç bir yeteneğin 18'li yaşlara nasıl geliştirileceği konusunda artık uzman olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden mutluyum bu çocuğu biz burada kaybetmeyeceğiz. Aynı zamanda sosyal medya ve çevresiyle olan ilişkilerinde de yakinen ilgileneceğim. Çünkü üstüne gidip çok fazla şişirip bu oyuncuların kaybolmasına sebep olmak gerçekten vicdani açıdan sorumluluk gerektiriyor. Türk futboluna kazandıracağız sadece Ankara Keçiörengücü kulübüne değil" ifadelerini kullandı.

Rakip Ümraniyespor

TFF 1. Lig'in 5.haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. 4 hafta 7 puan toplayabilen Ankara ekibi, son iki haftada galibiyetle tanışamadı. Geçtiğimiz Altay'a mağlup olup taraftarını üzen Keçiörengücü bunu telafi etmeye çalışacak. Ümraniye de 4 puanda 14. sırada bulunuyor.