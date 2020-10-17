Evrensel Ensemble ile Klasik Keyifler

Dünya'da yaşanan küresel salgın sebebiyle salonlardan uzak kalan izleyicilerimiz, Ekim ayında Opera Sahnesi'nde sahnelenecek olan birbirinden özel konser ve temsillerle sanat keyfi yaşamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak etkinlikler, sanatın iyileştirici gücünü başkentlilerle buluşturuyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra sanatçıları, Keman Deniz Aydın, Keman İlayda Erden, Viyola Ercan Gören, Viyolonsel Sevinç Aliyev ve Kontrabas Özgür Uluçınar'ın oluşturduğu müzik grubu Evrensel Ensemble, bu akşam Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.MKE Ankaragücü kulübü, Mahmood Coffee markası ile 2020-2021 sezonu için sarı-lacivertli takımın forma sırt sponsor olarak anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili açıklama yapan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert,ifadelerini kullandı.