Sultanlar ve efeler sahaya ayak basacak

VOLEYBOLDA Misli.com Sultanlar Ligi'nde ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki maçlarla sürecek. Liglerde Ankara temsilcilerinin programı şöyle: MISLI.COM SULTANLAR LIGI BUGÜN

13.00 PTT-Karayolları (Başkent) AXA SIGORTA EFELER

LIGI

YARIN

15.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent) 16.00 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)

PARKEDE HAFTANIN PROGRAMI

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. İşte Ankara ekiplerinin programları şu şekilde: ING BASKETBOL SÜPER

LIGI

Yarın 17.30 Türk Telekom-Büyükçekmece Basket (Ankara) 20.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) HERBALIFE NUTRITION

KADINLAR SÜPER LIGI

Bugün 14.00 Çankaya Üniversitesi- Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara) 16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)