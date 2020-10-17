Yüzde 50 sınır doğru olabılır

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi DekanıTürkiye Futbol Federasyonu'nun 17 Ekim'den itibaren başlayacak olan lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması kararını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. İlhan, vaka sayılarının ulaştığı noktalar sebebiyle daha erken olduğunu ve çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda en azından ilk yarı için maçların seyircisiz oynanmasına devam edilmesi gerektiğini hatırlatan İlhan, "Eğer böyle bir karar alındıysa, maçlaradiye konuştu.