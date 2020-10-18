Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

otomobil ile uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 518 gram eroin ele geçirildi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu satıcısı Ö.O.H'nin ilçe genelinde otomobille gezerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine otomobil takibe alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobildeki Ö.O.H, F.T, Y.E.Ş. ve V.Ö. gözaltına alındı.