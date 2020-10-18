Emekli astsubaylardan şehitlik ziyareti

ve beraberindekiler, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra başında dua ettikleri kabirlere karanfiller bıraktı. Dürgen, 17 Ekim Astsubaylar Günü sebebiyle bir arada olduklarını, bu program kapsamında sabah Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra şehitliğe geldiklerini belirtti. Meslek hayatına beraber başladıkları, birlikte yemin ettikleri bazı meslektaşlarının şehit olduklarını ifade eden Dürgen, şunları söyledi: "Bu özel günde özellikle onları hatırlamak, onlara dua etmek bizlerin boynunun borcu. Bizler onların aynı zamanda anılarını yaşatmak zorundayız. Bu özel gün münasebetiyle, terörle mücadele eden meslektaşlarımızın yurt içinde ve yurt dışında görev yapan meslektaşlarımıza başarılar dilerken bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sevdikleriyle birlikte mutlu bir hayat diliyorum. Tüm meslektaşlarımızın Astsubaylar Günü'nü kutluyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği için vatanımızın bütünlüğü için Türk milletinin huzuru için canını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum."