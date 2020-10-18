Kırıkkale’de köylere de parke taşı döşenecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ilçesinde saatte 160 metreküp beton santrali ile 1200 metrekare kapasiteli yapılan Kilit Parke ve Beton Santrali'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Sezer, köylerin örnek köy haline dönüştürülmesi amacıyla gerekli malzemeleri bu tesisten karşılandığını söyledi. Hazır beton üretiminin de yapıldığı tesiste ayrıca kilit parke, bordür taşı ve yağmur oluğu üretimi de yapılıyor.

HÜKÜMETİMİZ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR

Millete güzel hizmetler yapabilmek için bu tesisteki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali Sezer, "Kırıkkale'mizin güzel köylerinin yol ihtiyacı, köylerin içerisindeki düzenlemeler, bunların hepsini giderme açısından önemli hizmetleri hep beraber yapıyoruz. Hepimiz önemli sorumlulukların altına elimizi koyuyoruz. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her türlü desteği veriyor. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen bizim KÖYDES ödeneklerinde herhangi bir kısıtlama olmadı" dedi.



KÖY İÇİNDE DÜZENLEMELER YAPILACAK

GEÇEN yıl gönderilen ödeneğin aynısının bu yıl da gönderildiğini söyleyen Vali Sezer, "Biz de ilave kaynaklar oluşturarak verilen hizmeti daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl bu zamana kadar birçok köyümüzün kilit parke ve köy içi düzenlemesini tamamlamış olacağız" dedi.

HAKAN GÖKKAYA